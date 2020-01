Manuel de Tezanos debuta en el stand up: 'Me pegó duro la crisis de los 40'

El periodista deportivo Manuel de Tezanos debutó en el stand up, con "Manuel en otra dimensión", un show donde habla de fútbol y de su vida personal en el tono divertido e irónico que ha cultivado en sus intervenciones en redes sociales. De esa nueva faceta conversó con los conductores de Ciudadano ADN.

Con 400 mil seguidores en su canal de YouTube, De Tezanos confesó que "me costó años decidirme" a dar el paso a las presentaciones en vivo. De hecho, contó que ese canal partió como uno de contenidos en un tono más serio, pero poco a poco fue volcándose hacia la comedia. Ahí, a través del trabajo que hace junto a un equipo pequeño de profesionales, se ha generado "una suerte de comunidad". "Lo bueno de las redes sociales es que uno puede probar".

Su show de stand up, contó, tiene al fútbol como hilo conductor, pero también tomando aspectos de la vida cotidiana del periodista, como la crisis de los 40. "Soy un tipo que reclama bastante, no mal genio pero reclamón", reconoce. Originalmente, el lanzamiento del show sería el 16 de noviembre. "Nadie está para chistes en este momento", pensó en medio del estallido social, pero luego asumió que "hay que seguir pa' adelante".

De Tezanos vivió varios años en Argentina, país donde "se dramatizan mucho las posturas y la gente es capaz de hacer grandes shows al aire". Esa parte histriónica, cuenta, "me ha costado adaptarla acá", por "el empaquetamiento" del formato del noticiero televisivo. "Me salía mucho del libreto y eso me trajo más de algún problema".

"Me pegó duro la crisis de los 40", insistió, a propósito del tema de su stand up. "Chile quedó eliminado del Mundial, me echaron de TVN, me separé, mi hija pasó de una edad infantil a ser adolescente y tener pololo, tengo más canas y ya no voy a ser jugador de fútbol".

Precisamente, el crecimiento de su hija, hoy de 18 años, es uno de los aspectos que más impresiona al periodista. "Cuando era más chica, le pedía a mi papá que fuera a cuidarla. Ahora ya está totalmente independiente". Frente a su nueva faceta de standupero, De Tezanos reconoce que a su hija "le doy una vergüenza brutal", aunque "en eso la respeto un montón, y la trato de tener lo más al margen posible".

Otro conflicto para el periodista es a propósito del estallido social, con la participación de su hija en las marchas. "Yo sentí que al principio fueron importantes, y estuve ahí, pero después había que contribuir más al orden. Alguna vez quiso ir, pero yo preferí que no fuera", confesó.

"Fui formado de una manera bastante conservadora. Al principio peleaba mucho con mi papá, pero ya no peleo", reconoció De Tezanos, quien sufrió la muerte de su madre siendo muy joven, dejando una familia de un padre y cinco hijos. "Éramos puros hombres, y los temas se resolvían a combos", recordó. Sin embargo, su relación con las mujeres, dada su profesión y su vínculo con el fútbol, es más bien distante. "Tuve una polola que después fue mi señora por mucho tiempo. Pero estoy obligado. Donde voy está lleno de hombres".

Por ahora, De Tezanos espera seguir en la comedia, aunque "no sé si llegar a Viña, no está en los planes de ninguna manera". Su show, admite, "es una experiencia más pensada para estar en vivo que para ser televisada". Oriundo de Viña del Mar, reconoce una cercanía con el certamen desde su infancia, cuando "jugábamos con mis primos a hacer el Festival y a ser Antonio Vodanovic y Pamela Hodar".

Si bien no hay nuevas fechas anunciadas para su stand up, "entre febrero y marzo algo vamos a hacer". Lo más difícil de la disciplina, asumió, es aprenderse el texto, "que es algo que me dijo Rodrigo Gonzalez. 'Apréndete el texto, no podís dudar'. Pero a medida que lo vas trabajando va saliendo mejor la presentación".

El periodista confidenció que propuso "varias veces" iniciar sus comentarios televisivos con un monólogo, pero "para hacer un buen monólogo es necesario tener guionistas. Uno puede ser genial una o dos veces, pero los que uno ve en la televisión de Estados Unidos, que es la referencia, hay que tener gente para eso”.