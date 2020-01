Manifestantes se tomaron por algunos minutos 'Buenos Días a Todos' para plantear sus demandas

Este jueves, mientras los panelistas de Buenos Días a Todos conversaban sobre la nueva vida de la exesposa de Sergio Jadue, un grupo de trabajadores interrumpió el despacho para plantear sus demandas.

Los representantes de los sindicatos de trabajadores del canal interrumpieron la entrevista en vivo con carteles con consignas como "La TV no se vende", "Educación Y TV Pública" y "Un Canal Para Todxs", y también exigiendo el "derecho a la información veraz y pluralista".

Esta situación se dio en el marco de manifestaciones organizadas en las afueras de TVN, donde diferentes organizaciones sociales y ciudadanas demostraron su descontento por la situación del canal del Estado y la necesidad urgente de construir un canal de televisión que cumpla con su papel social.

Mientras algunos trabajadores ingresaron al matinal con sus pancartas, otros se quedaron en las afueras del recinto con sus cánticos y cacerolas.

Tanto el Comité por la Defensa de la Televisión Pública como Unidad Social firmaron la misiva que se entregó al directorio del canal en medio de la movilización.

Este documento expone los puntos críticos que ilustran el incumplimiento de la misión pública impuesta por ley a TVN, reseñando tanto las exigencias más urgentes como aquellas de largo plazo.

Entre las demandas se contemplan: que el 50% de la programación de alta audiencia se oriente a informar exclusivamente sobre el proceso constituyente; que se re-evalúe la conformación del actual directorio para construir una integración nueva bajo criterios de pluralismo, paridad y como exige la ley; y la apertura de un debate amplio que apunte a la modificación del modelo de financiamiento de la señal.

En conversación con Radio ADN, Cristián Jiménez, vocero del Comité de Defensa de la TV Pública que entró al matinal, contó que "entramos, pedimos la palabra, los animadores del matinal nos pidieron que hablemos con respeto, lo hicimos, hicimos nuestra intervención, dimos las gracias y nos retiramos".

"Fue algo tranquilo, fue algo calmo, hubo un pequeño diálogo con los animadores y lo que tenemos que decir es algo que finalmente no es nada disruptivo", comentó

En esa línea, explicó que "estamos pidiendo que se respeten las normas, estamos pidiendo que se cumpla la ley y que se cumplan las normas internas de TVN. Hay otro tipo de situaciones que impiden a TVN cumplir sus normas y hay que hacer un debate para ver cómo hacemos esto, pero no es posible que TVN sea igual a los demás canales porque es distinto".

"Es de todos los chilenos, está sujeto a otro tipo de obligaciones y tiene la obligación de cumplir su misión pública. No es una cosa opcional, no es cosa que sea una especie de utopia rara, no. TVN tiene una misión pública que cumplir", aseveró.

Tras la manifestación, el matinal Muy Buenos Días continuó funcionando con normalidad.