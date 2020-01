Manelyk González de 'Resistiré' reveló que está enfocada en ser madre junto a Jawy Méndez

Manelyk González, conocida por su participación en Acapulco Shore y Resistiré, se sinceró en una reciente entrevista con TVNotas, revelando que está enfocada en convertirse en madre junto a su novio Jawy Méndez.

En la conversación, la mexicana contó que dejó de cuidarse con métodos anticonceptivos hace algún tiempo, aunque aún no logra concebir. "Si no, después voy a llegar a los 35 años y ya se me fue el tren", explicó.

"Jawy y yo tenemos un conflictillo, porque él quiere a fuerza que sea niño; yo ya le dije que entre más quiera que sea niño, menos va a pasar. Lo que pasa es que como ha sido tan cabrón toda su vida, le da miedo que le hagan a sus hijas lo que él le hizo a todas, pero a mí no me importa que sea niño o niña", indicó.

Mane también aclaró que no le importa poner en pausa su carrera musical, dado que "ahorita estoy enfocada en cumplir mi sueño de ser mamá y estoy poniendo primero mi vida personal que la laboral".