Mane Sweet impactó a sus seguidores con desnudo y revelación sexual

Mane Swett sorprendió a todos sus seguidores de Instagram subiendo un llamativo desnudo a la red social, pero aquel hecho no fue casualidad, ya que se debía a una particular entrevista que le realizó su amigo, el actor Héctor Morales, para el sitio EgoEgo.

Lo primero que contestó a la actriz es sobre sus deseos sexuales, manifestando que "lo primero que visualizo es mi casa y mi cama. Tengo que haber tenido siete años, fue la primera vez que sentí algo en mi cuerpo que para mí no tenía explicación. Después supe que me estaba masturbando. Ah, pero antes de eso recuerdo una fiesta que hizo mi mamá y esa noche muchos de sus amigos se quedaron a dormir en la casa. El más lindo de ellos durmió en mi cama, conmigo. Tengo el recuerdo de estar al lado de él y de haber estado tan extasiada que no pude dormir. Lo miré toda la noche".

¿Te consideras masculina? "Muy masculina y me sorprende porque mi mamá puso mucha energía en criarme como niña. Creo que eso fue cambiando en la medida en que fui conociendo el otro lado de mi cerebro. Resuelvo muchos de los problemas de manera concreta", indicó.

¿Te gusta drogarte? "Sí, conocí la anestesia general y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me gusta mucho drogarme, por eso mismo no soy drogadicta, porque cuando hay algo que me gusta mucho y no me hace bien, me alejo. No tengo fuerza de voluntad para dejar las cosas. Yo cuando tengo que dejar algo no tengo que verlo ni tener contacto con eso, tengo que erradicarlo en mi vida", aseguró.

¿Qué te pasa cuando alguien te hace mal o daño? "Cuando alguien me hace mal o me hace daño lo elimino de mi vida. Lo que no quiere decir que no piense en esa persona, pero mi vida cambia en función de eso. No me expongo a compartir con gente que me puede hacer daño", manifestó la actriz