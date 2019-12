'Mami': Paloma Mami lanzó quinta canción individual

Tal como lo anunció ayer mediante un posteo en sus redes sociales, Paloma Mami lanzó este martes su nueva canción, "Mami", la cual se encuentra disponible en Youtube y Spotify.

El tema que dura tres minutos y 16 segundos se convirtió en su quinta canción propia, sumándose a "Fingías", "Not Steady", "Don't Talk About Me" y "No Te Enamores".

En cuanto a la portada del single, esta muestra la carátula de un disco amarillo que tiene distintas partes del rostro de Paloma Mami. ¿Será así el diseño de su futuro primer disco? Eso el tiempo lo dirá.