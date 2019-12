'Mamá no me retes por la foto': Ignacia Michelson compartió osada postal desde Miami

Ignacia Michelson se llenó de aplausos por parte de sus seguidores y seguidoras de Instagram al publicar una osada fotografía desde Miami, Estados Unidos.

En la postal, la joven aparece completamente desnuda sentada al borde de un jacuzzi, mientras le saca la lengua a la cámara.

"No es cierto que no tuviese nada puesto. Tenía puesta la radio. Pd: mamá no me retes por la foto. Buenas noches", escribió en la postal.

Varios de sus seguidores se tomaron su publicación con humor, comentándole cosas como "weona, te vas a resfriar"; "funa a la mamá si la reta" y "me moviste el piso", entre otras.