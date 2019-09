Maluma se emocionó hasta las lágrimas al recibir su primer avión privado

Maluma compartió a través de redes sociales una noticia que lo tiene muy contento y emocionado: se compró su primer avión privado, el cual llamó Royalty Air.

A través de redes sociales, el colombiano compartió un video con el que dejó en evidencia la felicidad que sintió cuando vio llegar su avión al aeropuerto.

Con lágrimas en los ojos, el intérprete de "HP" escribió en el pie de foto que "me acuerdo hace ocho años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estadio de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado...".

"Pues parceros ahora si que vamos a llegar lejos!!! BIENVENIDOS A 'ROYALTY AIR', con este avión tocamos la Luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que LOS SUEÑOS SI SE HACEN REALIDAD!!", agregó.

Como era de esperar, varios de sus colegas del género, entre esos J Balvin, lo felicitaron por su nueva adquisición, además de aplaudirlo por su perseverancia y paciencia.