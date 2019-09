Mala Rodríguez: Mientras mis amigas se iban a la disco, yo me quedaba afuera rapeando con los chicos

La cantante española Mala Rodríguez se ha presentado en varios escenarios del país, incluidos el primer Lollapalooza y el Festival de Viña, donde estuvo invitada por Diego Torres. Pero lo de este martes 10 de septiembre fue distinto: en el sector de Plaza Italia y como presentadora de una batalla de rap.

En conversación con ADN, aseguró que es algo que le trae recuerdos. "Es así como empecé mi vida con la música. Veía gente improvisando en mi barrio y yo también quería participar. No había chicas pero era como 'me encanta este rollo como es'. Mis amigas se iban a la discoteca, yo me quedaba fuera con todos estos chicos. Improvisábamos. Me parece que es muy bonito. Es un juego. Tienes que estar muy, muy ágil mentalmente", dijo.

Para la actividad titulada "Batalla de gigas Movistar", se formaron dos equipos de rapeadores nacionales, luego de una selección a través de redes sociales, con Bronko Yotte y Gianluca como padrinos.

La ganadora de dos premios Grammy Latinos, por mejor canción y disco urbanos, realizó esta visita en medio de la preparación de su sexto álbum. De él se conocen adelantos como Gitanas y Aguante, dos temas con un fuerte mensaje feminista.

En el último tiempo, también colaboró con la chilena Denise Rosenthal en Agua segura y tuvo una participación especial en la cuarta temporada de la serie española Vis a Vis. Sobre esta producción, que se estrena el 27 de septiembre en Netflix, cuenta que "llegué porque me llamó Nawja (Nimri, actriz que interpreta a Zulema) y fue ella la que urdió un poco el plan".

La artista recordó, además, cuando en 2015 el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, incluyó "Tengo un trato" en su lista de canciones más escuchadas. "Es que no me lo podía creer. Dije 'venga, eso es una broma que me dicen'", comentó sobre uno de sus sencillos más populares, incluido en Lujo ibérico, su primer disco.

"Las cosas uno no las tiene que hacer por el reconocimiento. Las tiene que hacer porque las siente, porque las necesita y a mí me ha pasado algo así. Y encontrar que otras personas digan 'me gusta lo que haces o que bueno que está esto que hiciste', pues es como un extra que se siente bien. Se siente muy bien", reflexionó.