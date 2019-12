'Mal por los encapuchados de Twitter': Las furiosas respuestas de Pancho Saavedra a usuarios

Francisco Saavedra respondió duramente a usuarios que lo criticaron tras contar su experiencia a bordo del Hércules C130, avión que se encuentra perdido con 21 pasajeros y 17 tripulantes.

"Cada día te sale lo facho, ojalá hubieras hablado así por la gente que protestaba y perdió la vida y los ojos. Ojalá hablaras así por los abuelitos que no tienen qué comer con sus miserables pensiones, pero no. Prefieres defender lo indefendible", le escribió un cibernauta.

A lo que el animador replicó que "entonces no has leído nada, he marchado y he reclamado por las miserables pensiones, solo invito a no mezclarlo todo. Una cosa es el abuso de poder y violaciones a los DD.HH. y otra la gente que sí hace su pega y de muy buena manera".

A lo que el usuario contestó: "Por eso lo emplacé, porque al final ese tipo de comentarios no ayudan en nada, teniendo en cuenta que tiene la ventaja de un medio de comunicación que llega a más gente y perjudica solo a los abuelos con pensiones bajas porque más difícil se hace protestar".

Mientras que "Pancho" aseveró que "no me emplazaste de nada, pobre ave. Mientras tú estás detrás de tu iPhone 11 comiéndote un McDonald’s a las 10 de la mañana, otros marchan, protestan o hacen algo importante para intentar cambiar el país a algo mejor. Chao contigo".

Furia en Twitter

Por otra parte, un nuevo usuario también le escribió un ácido comentario al conductor de Lugares que hablan de Canal 13.

"Media huea que hubieran metido al Pancho Saavedra en el avión, como se ha destacado tanto por defender las causas sociales en este último mes y medio", acusó la persona.

A lo que el animador contestó furiosamente: "En los últimos 15 años, y tú te crees el hoyo del queque porque una vez en tu vida has tocado una olla. Cuando tengamos las mismas luchas hablamos, por ahora sigue comiendo hamburguesa detrás de tu computadora".

La aclaración de Pancho

Finalmente, Saavedra aclaró que "no hay nada más importante que las personas desaparecidas en ese avión, yo sólo contesté un llamado de Bienvenidos porque viajé así como muchos en el avión hasta el continente blanco. Así como muchos yo también conté mi experiencia, y creo que fijarse en eso es una pequeñez".

"Preocupémonos mejor de las familias y de concentrar energías en su búsqueda. Mal por la mala onda, mal por los encapuchados de Twitter y mal por preocuparse por pelotudeces", agregó.

Concluyendo que "que lo que yo haga por el prójimo o deje se hacer solo me importa a mí y mi conciencia, que la tengo muy tranquila. Que tengan un buen día".