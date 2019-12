'Magnetic': Sebastián Yatra y Monsta X estrenaron canción en inglés, coreano y español

El cantante colombiano Sebastián Yatra y la boyband de K-Pop, Monsta X, este viernes estrenaron una canción juntos.

La pegajosa colaboración de los artistas se llama Magnetic y la letra está inglés, coreano y español.

Yatra le dio las gracias a Monsta X a través de Instagram escribiendo "¡gracias por la invitación! Feliz de unir fuerzas con ustedes y conocer de cerca otras culturas a través de la música".

Cabe destacar que la famosa banda surcoreana lanzará su primer álbum completo en inglés All About Luv el próximo 14 de febrero, que incluye el exitoso tema Middle of the Night.

Revisa aquí el video de Magnetic: