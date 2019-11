Madre de Fernanda Maciel se refirió a la nueva relación sentimental de Luis Petersen: 'Está bien'

El matinal Hola Chile conversó con Paola Correa, madre de Fernanda Maciel, para saber cómo ha llevado el duelo de su hija que finalmente podrá ser despedida.

Fue en ese contexto que contó cómo ha sido su relación con Luis Petersen, expareja de Fernanda y padre de la hija que esperaba la joven que fue hallada sin vida en mayo de este año, tras 14 meses de búsqueda.

"Yo nunca he tenido una mala relación con él, él siempre ha tenido las puertas abiertas de mi casa. Yo jamás me he enojado con él y siempre ha tenido 100% mi apoyo. Él se ha alejado solo y yo he respetado ese espacio que él se ha dado. Frente a eso no puedo decir ni hacer nada más", partió contando.

En la conversación, Paola también habló de la nueva relación sentimental del taxista, asegurando que "yo me enteré por las fotos que me llegan, pero está bien, él tiene que continuar su vida. Es un hombre joven todavía, tiene una vida por delante".

Es más, Correa confesó que se enteró de este romance por las fotos que le llegaban a su celular. Sobre esto, comentó que "no dije nada. Cada uno se toma su tiempo, su espacio. Él decidió que era hora y está bien, yo respeto eso. Yo jamas lo he criticado por nada y siempre lo he apoyado en todas las decisiones que ha tomado".