Madre de Fernanda Maciel hizo un llamado para marchar pacíficamente en nombre de su hija

Este martes en Muy Buenos Días entrevistaron a Paola Correa, madre de Fernanda Maciel, quien aún se encuentra esperando el cuerpo de su hija, que fue encontrado hace cinco meses, para poder darle sepultura.

En la conversación, la mujer comentó que "yo sabía que había que esperar harto. Yo voy a seguir esperando hasta que se haga todo lo que se deba hacer".

Tras emitir la nota, el periodista Matías Vera recibió un mensaje de Paola, donde ella le comentaba que se realizará una marcha pacífica este viernes con el fin de pedir justicia para su hija y Josefa, su nieta.

"Hay una información que me llega recién, esto me lo escribe Paola, la mamá de Fernanda Maciel, y queremos hacer una invitación. Me dice 'el viernes 6, a las 18:00 horas, nos juntaremos en el Metro Cardenal Caro y haremos una marcha hasta la Plaza Bicentenario por justicia para Fer y la Josefita'", dijo.