Madonna canceló la última fecha de su gira por sufrir de dolores 'indescriptibles'

Madonna canceló la última fecha de su gira estadounidense después de sufrir una lesión que le causó un "dolor indescriptible".

En Instagram, la cantante compartió un video de su concierto en Miami el sábado pasado.

"Cuando subí las escaleras para cantar 'Batuka', estaba llorando por el dolor causado por mis heridas. En los últimos días, el dolor ha sido indescriptible ", explicó en esta publicación.

"Con cada canción que canté, recé para poder terminar el concierto. Mis oraciones fueron respondidas y tuve éxito. Me considero una guerrera, ¡nunca me rindo! Pero esta vez tengo que escuchar a mi cuerpo y aceptar que el dolor es una advertencia", agregó la "Reina del Pop", disculpándose con los fanáticos por cancelar el concierto que se suponía tendría lugar el domingo, también en Miami.

En los últimos días, Madonna se ha sometido a una serie de exámenes médicos.

"Los médicos se han asegurado de que si deseo continuar el recorrido, tenga que descansar lo más posible para no sufrir daños irreparables. Nunca dejo que una lesión me impida actuar, pero esta vez tengo que aceptar que no es una vergüenza para ningún ser humano y tengo que presionar el botón de pausa", señaló.

Hace aproximadamente un mes, Madonna había cancelado tres conciertos en Boston, debido a un "dolor abrumador". Al comienzo de la gira "Madame X", otro espectáculo fue ineficaz cuando el artista se lesionó una rodilla.