'Machista': El tenso debate de Gala Caldirola y Arturo Guerrero sobre los piropos

Las palabras del trabajador de La Vega, Arturo Guerrero, sobre los "piropos" callejeros indignaron a la exchica reality Gala Caldirola en el último capítulo de Podemos hablar de CHV.

Todo comenzó cuando el hombre sostuvo sobre los piropos que "en Recoleta yo no le puedo decir a usted 'qué lindos pechos tiene o qué linda se ve', porque me pasan un parte de 48 lucas".

La afirmación de Guerrero hizo reaccionar a la española. "Pero no tiene nada que ver invadir el espacio de una persona. Tú estás hablando de algo que debe tener el consentimiento de ambos. No puede ser que tú vayas pasando y una persona te diga algo. Tú y nadie tiene el derecho de intimidar", aseveró.

"No estamos hablando de intimidar, estamos hablando de un piropo", expresó el rostro de La Vega. Agregando que "hay caseras que me dicen 'por qué no me tira un piropo' y yo les digo que está prohibido.

"En La Vega tengo muchas caseras de diferentes niveles sociales y hoy se revelan porque no les tiran piropos. Hay algunas que no les gusta y está bien, pero hoy no está esa libertad de la chispa de reconocer la virtud de la mujer, no se le puede reconocer", aseguró Guerrero.

A lo que la esposa de Mauricio Isla respondió: "perdón que lo diga, pero me suena tan machista lo que dices. Hay mujeres que les puede no apetecer que un extraño, de la nada, te diga algo sobre tu belleza cuando vas caminando. Lo encuentro invasivo. El piropo siempre va relacionado a algo sexual, no lo encuentro agradable".

Explicando que "si quiero conocer a una persona, me acerco y pregunto el nombre, saludo, pero no me acerco para decirle a alguien si es guapa o fea. Si después de conocerlo y le di el permiso o la oportunidad me puedes decir que me veo linda, pero que alguien, de la nada, se acerque para juzgarte por tu físico, lo encuentro superficial".

Momento en que el actor Ricardo Fernández lanzó una frase que finalizó el tenso round y sacó risas: "es legítimo también que te digan 'métete el piropo por el orto'".