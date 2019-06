Macaulay Culkin eligió su Top 10 de películas en las que participó

A través de su página web oficial, Bunny Ears, Macauly Culkin realizó un listado con las 10 películas en las que actuó y que más le gustaron.

En su Top 10, el actor estadounidense también da explicaciones de porqué ocupan ese lugar, algunas con descripciones mue exageradas, siempre fiel a su estilo.

Revisa la lista de Culkin aquí:

10. Mi primer beso (My girl, 1991)

Porque "me muero. Fue también el momento en el que me di cuenta que no era alérgico a las abejas. Cuando me dieron el trabajo, tuve que ir al doctor para que me testearan contra posibles alergias y asegurarse de que no me muera de verdad. ¡En tu cara, Devon Sawa, me dieron el papel!".

9. Jacob’s ladder (1990)

"Ni siquiera estoy en los créditos. Además, me atropella un auto", explicó.

8. ¡Salvada! (Saved!, 2004)

"Porque Mandy Moore es un encanto. Finalmente pude estar en una película con toda gente de mi edad. En mis otras películas siempre era un chico y había adultos, en ¡Salvada! era el único lo suficientemente grande como para comprar alcohol", escribió.

7. Tío Buck al rescate (Uncle Buck, 1989)

"Porque John Candy me hizo panqueques gigantes, que eran de verdad, verdad. Nunca me los comí porque los había hecho una semana antes, pero los cocinó en una sartén gigante", dijo Culkin.

6. Party Monster (2003)

Principalmente, porque "siempre me sentí lindo, pero acá aprendí que de verdad era lindo. Me ayudó a entender por qué las mujeres tardan tanto en prepararse. Lo vale, y me veía increíble".

5. Getting even with dad (1994)

"Ted Danson es un dulce y supo que en realidad yo no quería estar ahí. Fue muy amistoso", señaló sobre su compañero.

4. Mi pobre angelito (Home alone, 1990)

"'Okay, Google' (Google it). Además, la película entera dependía de un chico pequeño y fue mucha presión. Pero al final le fue tan bien que pude ir a la escuela ese año y decir que 'le gané a Rocky', porque nos fue mejor que a Rocky V".

3. Ricky Ricón (Richie Rich, 1994)

"Fue la última película que hice por 20 años. John Larroquette me odió, pero conectamos gracias a la cerveza de raíz Barq porque él era de Luisiana y ahí se hacia la cerveza de raíz Barq. Además, todos en el cast medían más de 1,80 metros para hacerme parecer más bajo y chico de lo que en realidad era", sostuvo.

2. El espadachín valiente (The Pagemaster, 1994)

"¿Qué chico no querría ser una caricatura y trabajar con Christopher Lloyd? Me odió al principio, pero me lo gané. Teníamos el mismo perro, un collie barbudo y eso nos unió".

1. Mi pobre angelito 2 (Home alone 2, 1992)

"Porque me sirvió para comprar una casa nueva", señaló sobre su número uno.