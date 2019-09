Maca Venegas reveló que no puede ser madre producto a un problema de salud que sufrió en su juventud

La abogada Macarena Venegas fue invitada al programa Síganme los buenos, donde contó porqué no ha sido madre.

En conversación con Julio César Rodríguez, explicó que no puede tener hijos producto de un problema de salud que sufrió cuando era joven.

"Me dio una trombosis en la pierna por tomar pastillas anticonceptivas, y si es que yo llegase a quedar embarazada, tendría que ponerme anticoagulantes y eso es riesgoso", reveló.

En esa línea, contó que trató de congelar sus óvulos, pero en su caso era algo riesgoso: "Fui a una clínica donde se realiza el procedimiento, tenía 35 años, y en el centro de salud me dijeron: 'Tú eres una paciente complicada porque yo tengo que darte ciertas dosis para que ovules más de la cuenta, y así poder sacar esos óvulos, pero a su vez es riesgoso por la trombosis'".

Posteriormente, confesó que a los 27 años tuvo precáncer del cuello uterino, donde "me amputaron el cuello del útero que a muchas mujeres les pasa por el virus del papiloma humano. Entonces pasaron varias cosas relacionadas con tener o no tener hijos".

"La naturaleza no me lo ha dado, no es que yo no lo haya buscado", comentó Venegas.

Eso sí, Macarena sostuvo que no va a forzarse a tener hijos con tratamientos, pero no descarta adoptar. "Adoptar es algo que yo he visto (…) Creo que es algo que voy a considerar cuando termine de estudiar", concluyó.