Luksic catalogó como 'equivocación grave' la presencia de Hermógenes Pérez de Arce en matinal

Polémica causó la presencia y declaraciones del abogado Hermógenes Pérez de Arce en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, instancia donde el economísta cuestionó la violación sistemática de los Derechos Humanos durante dictura, y también en el estallido social de las últimas semanas.

Arce aseveró que: "es más importante reconstruir el país que los derechos humanos", frase que desencadenó la molestia de los panelistas que estaban en el programa. Con el paso de los minutos y tras defender su postura, finalmente el abogado fue expulsado del panel.

"Como no me voy a retirar si soy censurado y se descalifica mi opinión en terminos que son insolentes e injustos, asique por eso me retiro", reclamó Arce mientras todo el panel le exigía que se retirara del set.

Ante tal situación, el empresario y dueño mayoritario de la señal, Andrónico Luksic, utilizó su cuenta de Twitter para comentar la situación: "lo he dicho muchas veces. Me podrán creer o no. Yo no intervengo en las decisiones editoriales ni de programación en Canal 13", escribió.

"Luego de haber visto el video, creo que fue una equivocación grave haber invitado al señor Hermógenes Pérez de Arce hoy. Mis disculpas a los televidentes", agregó el empresario.