Luis Pettersen reveló que vive complicado momento económico tras hallazgo de Fernanda Maciel

Tras el hallazgo de Fernanda Macial hace un poco más de un mes, Luis Pettersen ha dado decenas de entrevistas para referirse al tema y al único culpable hasta ahora, Felipe Rojas, quien supuestamente era amigo de la joven.

Es más, este martes, el novio de Fernanda asistió a Contigo en la Mañana de CHV, donde confesó que se encuentra pasando por muy malos momentos económicamente. Esto, porque "yo me quedé sin trabajo. Me he bancado este año y seis meses. Ya a mí se me acabaron mis ahorros, no he podido trabajar", aseguró.

"A mí me han pasado mil cosas durante este año y seis meses. Y esto de estar luchando por una causa ha tenido un costo para mí. Ha sido el costo de no poder trabajar, de dejar los pies en la calle, de buscar trabajo y no me lo dieran", explicó Pettersen.

En esa línea, Luis agregó "se me acabaron los recursos. Para mí ha sido difícil, he pagado los gastos del cementerio, he viajado a ver a todos los videntes. Las deudas van creciendo, tengo deudas bancarias que arrastro hace mucho tiempo. Me deshice del taxi, lo vendí… lo regalé. Porque necesitaba pagar una deuda. No vengo a sentarme aquí para pedir".

En el espacio, el joven aprovechó de comentar que le harán un bingo a beneficio en Renca y además mostró los datos de su CuentaRut para que aquellos que quieran ayudarlo, puedan hacerlo.