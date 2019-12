Luis Pettersen interrumpió 'Hola Chile' para enviar mensaje sobre su nueva relación

Hace unos días, Luis Pettersen, expareja de Fernanda Maciel, contó que comenzó una nueva relación amorosa, la cual generó diversas reacciones entre las personas que siguieron el caso de la joven de principio a fin.

Producto de esta nueva relación, el matinal Hola Chile retomó las declaraciones de Paola Correa, mamá de Fernanda, a quien le preguntaron sobre el nuevo romance de Pettersen. En esa instancia, ella comentó que "está bien, él tiene que continuar su vida. Es un hombre joven todavía, tiene una vida por delante".

Fue en ese contexto que el panel del matinal analizó los mensajes que Luis le dedica a su actual polola en redes sociales, momento en que Eduardo de la Iglesia recibió un mensaje de WhatsApp de Pettersen.

"Me sorprendió Luis. Con respecto a todo contacto con él, nunca más respondió", dijo Eduardo.

"Me escribe y me dice 'hola'. (Le respondo) 'Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Quieres decir algo?'. Él se tomó un tiempo para responder y dije 'como otra veces ha pasado, se desconecta… estará haciendo otra cosa', pero (esta vez) responde", explicó.

En esa línea, contó que "él dice 'yo siempre he luchado por Fernanda y mi hija. Y quise darme una oportunidad, ya que nada ha sido fácil y con mi familia lejos. Dios me puso una persona en mi vida y encuentro que yo tengo todo el derecho de ser feliz. Yo también entiendo que no he sepultado ni a mi hija ni a Fernanda, pero encuentro que no es ninguna falta. Es solo que también quiero ser feliz. Nadie sabe lo que yo pasé'", leyeron, confirmando que hoy se encuentra más tranquilo.