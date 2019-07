Luis Pettersen arremetió en contra de Jorge Hans tras polémicos dichos: 'No tiene sentimientos'

Este martes, un tenso momento se vivió en Mentiras Verdaderas, luego de que Jorge Hans le dijera a al pololo de la fallecida Fernanda Maciel, Luis Pettersen, "a mí no se me ha perdido mi pareja".

Este momento generó repudio en redes sociales, donde muchos criticaron el actuar del comunicador y lo tildaron de "desubicado".

Este miércoles y tras el tenso momento con Jorge Hans, Pettersen fue invitado a Bienvenidos, donde "barrió el piso" con el reportero.

Sobre el periodista, el padre del bebé que esperaba Maciel señaló: "Es una persona que no tiene sentimientos. Lo encaré porque habló de mí por mi forma de vivir. Me cuestionó de dónde sacaba mi dinero. Me cuestionó de dónde sacaba dinero para comprarle las cosas a Fernanda".

"Él quería meter el dedo en la herida. Es una persona cochina y que no tiene criterio. Ojalá nunca pase por la situación que pasé yo. Porque pucha que va a ser doloroso, se lanzó con todo", manifestó.

Sobre la misma, agregó que "me dolió mucho lo que él dijo. Yo soy un poco impulsivo. Es obvio, habló de mi pareja casi diciendo como 'la perdiste nomás'. Yo la conocí así. Yo era feliz con ella. Era la madre de mi hijo. No la tengo porqué crucifiar. A mí no me interesaba el pasado de Fernanda".