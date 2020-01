Luis Mesina y reformas a pensiones: 'Las AFP son una industria parasitaria, que nos tiene cautivos'

Tras la propuesta de reforma a las pensiones presentada en cadena nacional por el presidente Sebastián Piñera, el tema previsional volvió a estar en primer lugar dentro de la conversación nacional. Pero se trata de una propuesta que "mantiene intactas a las AFP" por lo que "va contra el sentido común", según el dirigente de NO+AFP, Luis Mesina.

Las AFP "están diseñadas para un país que no existe, ni siquiera en Europa del Norte", según Mesina, ya que para funcionar exigen condiciones como un empleo permanente de gran densidad y salarios altos. Según sus datos, la realidad es que menos del 61% de los chilenos alcanza los 20 millones de pesos de ahorro previsional.

Sin embargo, el dirigente valoró del anuncio presidencial el aumento del porcentaje de reparto a 3%. "La pregunta que hay que hacerse es si hay cambio demográfico" que sustente ese reparto. Pero también rescata que la propuesta "corrió el cerco", ya que hasta antes de octubre, "hablar de reparto era un dogma".

Por eso, "pensamos que el cerco hay que correrlo más", entregando así su respaldo a las manifestaciones, con duras críticas al Gobierno y los partidos políticos. "En todo el mundo ven este estallido social como el más violento e intenso. Esta gente no entiende un carajo porque nunca ha estado vinculada a la calle".

Sin embargo, Mesina espera que el estallido social se calme, porque "a nadie le gusta esta situación tan crispada", dijo. "Yo trabajo en el centro, y ver el centro de Santiago destruido te afecta".

El dirigente recordó cómo las marchas pacíficas de NO+AFP fueron aplaudidas por el Gobierno, pero el cerco que menciona, según su percepción, recién se corrió con los actos de carácter más violento a partir del 18 de octubre. "La violencia es expresión del descontento", dijo, pero mostró cuidado ante la baja de inversiones que esa violencia puede provocar. "Todos pueden perder mucho acá, por eso es menester nuestro que haya una solución para que se recupere la seguridad social".

"Nosotros demandamos política pública", dijo en nombre de su agrupación. Políticas que tendrían el objetivo de "restituir un derecho social" luego de que "nos expropiaran nuestros ahorros. Yo trabajo en el sistema financiero hace 40 años. Y nosotros financiamos a nuestros empleadores. Nosotros financiamos a la gran banca. Estamos pidiendo recuperar un derecho fundamental que fue expropiado el año 1981".

Con el último cálculo de ganancias de las AFP en 2019, que según se informó el pasado noviembre, superaron los 500 millones de dólares, aunque las cifras definitivas que estima Mesina llegarían a los 800 millones, se podrían construir dos hospitales de niños "y nos sobra dinero", explicó el dirigente, "para que la gente entienda que es una industria parasitaria, que nos tiene cautivos".

Mesina se mostró en claro desacuerdo con que las AFP participen del debate del aumento de 6% en las cotizaciones, ya que su afán es el lucro, generando un escenario donde "el mandatado contraviene al mandante". También tuvo palabras para la ministra del Trabajo, María José Zaldívar. "Es la que más sabe del tema, pero por lo mismo, es la más difícil de hacer cambiar".

"Yo quiero seguridad social", insistió Mesina. "Que el Estado me diga que voy a vivir con 500.000 pesos hasta el día que me muera. No que vaya bajando, como le ocurre hoy a la gran mayoría de los chilenos. Es cruel el sistema, y ellos lo saben".