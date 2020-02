Luis Jara y su retorno a la televisión: 'Vuelvo conectado con la realidad'

Este 2 de marzo el animador Luis Jara regresa al matinal Mucho Gusto de Mega con un nuevo contrato firmado por 3 años más, y según aseguró, "vuelvo conectado con la realidad".

En entrevista con La Cuarta, "Lucho" sostuvo que "no me arranqué de la TV ni tampoco escapé de algo. Simplemente, me di un espacio para entender hacia dónde voy y ver todo lo que me queda por jugar".

El también cantante expresó sobre su retorno que "vuelvo conectado con la realidad. Significa dar atención a espacios que la gente quiere que se cubran".

"Hacer televisión en el Chile de hoy representa una gran responsabilidad. La empatía con el resto es fundamental. Aunque eso no significa que no se pueda volver a la entretención", afirmó.

Agregando que "el país requiere más de nosotros. No solo debemos conectarnos con la cabeza o las noticias, sino con el corazón. Hay millones de compatriotas que quieren ser escuchados".

Gira con otros artistas

El conductor de televisión detalló que este 7 de febrero comienza una gira en la que recorrerá varias ciudades con otros artistas como Rigeo, La Otra Fe, Carolina Soto y Franco "El Gorila".

"Como país hay mucho que cambiar y superar, pero también hay espacio para sentir, emocionarse y conectarse. Los artistas podemos cubrir esa necesidad. Al igual que todos los chilenos, también nos queremos volver a poner de pie", concluyó.