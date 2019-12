Luis Jara lloró en vivo por terapia de sonido: 'No quiero ser un personaje y lo decidí'

Luis Jara se emocionó hasta las lágrimas en Mucho Gusto durante una terapia con sonidos en el matinal, la cual provocó que los presentes realizaran profundas reflexiones.

Tras el ejercicio, el cantante se manifestó y expresó que "he vivido mucho tiempo con rabia y no sabía. Estoy muy contento de haber decidido, como hombre, parar. No sabía que había almacenado tanta rabia. Son cosas muy personales, muy internas, que no puedo contar en público".

"Estoy muy dolido porque yo amo esta tierra, me siento muy orgulloso del lugar donde nací. Y siento que el dolor que yo tengo hoy día, que estoy botando, es un dolor que yo quiero que pase y me siento muy orgulloso de llorar. La emoción que tengo me hace muy bien. Estoy muy feliz", agregó.

En la conversación, Lucho Jara aseguró estar feliz de ser una persona más empática en la actualidad. "Estoy muy contento que mi cuerpo y mi alma reaccione. Me siento mucho más hombre que antes, porque soy capaz de que mis emociones fluyan y poder hacerlo sin pudor, poder hacerlo sin vergüenza", comentó.

Posteriormente, sostuvo que "el otro día le dije a Pablete: yo nací para cantar y llevo tres meses sin cantar y parece que mi garganta va a explotar. Pero sé que esa prioridad no es la más importante. Hay gente que quiere gritar y me voy a comer esas ganas de cantar, porque yo quiero que la gente grite y siento que me he convertido en un ser mucho más empático, y eso también me alegra".

"Una lágrima no tiene que ser necesariamente una expresión de pena. En este caso son lágrimas que no puedo parar. Este último año aprendí a llorar también y aprendí a llorar en serio, en vivo... no quiero ser un personaje y lo decidí. Eso me tiene muy contento. Es un proceso que yo no había dicho en público", finalizó.