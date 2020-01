Luis Gnecco en 'Los dos papas': 'La primera vez que vi a Anthony Hopkins yo temblaba'

Anthony Hopkins y Jonathan Pryce se convirtieron en Benedicto XVI y Francisco I, respectivamente, para protagonizar "Los dos papas", una película de Netflix que se adentra en el mundo de la Iglesia católica y que incluye a Luis Gnecco en el elenco.

El actor chileno personificó al cardenal brasileño Cláudio Hummes, miembro del círculo cercano de Jorge Bergoglio. "No soy un entendido en materia eclesiástica. Solo lo conocí después de que el director Fernando Meirelles me seleccionó para este papel y me habló con mucha admiración, dejándome en claro la importancia que para Brasil tiene este cardenal", dijo a ADN.

"No es la historia de Hummes pero me siento muy afortunado y muy honrado de haber personificado a este señor que es un hombre de fuste, uno de aquellos miembros de la Iglesia que uno se enorgullece", agregó.

Acerca del rodaje, Gnecco recordó que "la primera vez que vi a Anthony Hopkins yo temblaba. Es uno de los más grandes actores de este tiempo y pasaba una cosa muy divertida de verlo vestido de Ratzinger. Tú dices Hannibal Lecter llegó al Vaticano, lo que es peligroso. Pero es un hombre muy amable".

En tanto, con Jonathan Pryce tuvo la oportunidad de compartir no solo en el set. Sin embargo, reconoció que "tampoco me atreví a decirle todo lo que lo admiraba, desde la película "Brasil", que la vi siendo un adolescente y que en mi generación causó mucho impacto. En fin, yo soy un poco tímido para eso y creo que no corresponde, hay que saber respetar las jerarquías".

Si bien la Ciudad del Vaticano es parte fundamental de la historia, Gnecco despejó las dudas de varios espectadores: se filmó en el Palacio Real de Caserta, mientras que la Capilla Sixtina y el balcón papal fueron recreados en los estudios de Cinecittà, gracias a "un trabajo de arte francamente impresionante. Era para parar los pelos".

"Los dos papas" cuenta con cuatro nominaciones a los Globos de Oro, que se entregarán el 5 de enero. Al respecto, el actor sostuvo que "no me parece para nada sorpresivo que esté nominada y, eventualmente, sería fantástico que estos dos actores estuvieran nominados en alguna categoría a los Oscar".

Con respecto a la producción de películas por parte del servicio de streaming, comentó que "a los actores solo nos asegura buenas posibilidades de trabajo. Y como espectador nos asegura muchísima entretención. No hay donde perderse. Hay que decir públicamente gracias Netflix".