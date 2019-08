Luciano Pereyra y sus 20 años de carrera musical: 'Una bendición, más no puedo pedir'

Cumplir veinte años de carrera musical es "una bendición, más no puedo pedir" para el argentino Luciano Pereyra, que estuvo en Ciudadano ADN contando de su show de celebración en el Gran Arena Monticello el próximo 30 de octubre, en el marco de su gira "20 años al viento".

Una gira que lo ha llevado por Argentina (donde tiene seis fechas en el Luna Park, de las cuales ya ha agotado tres), Uruguay y México, y que corona una sólida carrera donde, además, ha compartido escenario con músicos como Juanes, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner y Lucero. "La música tiene esa cosa tan linda que es encontrar amigos", sostuvo.

Eminentemente latino y con raíces folklóricas, Pereyra creció en una casa donde se admiraba "de Dyango a Carlos Gardel, pasando por Mercedes Sosa, Los Beatles y Juan Gabriel". "Si le das a un pintor un solo color para que haga un cuadro es aburrido, en la música es lo mismo, ¿por qué me voy a limitar?", comentó sobre la mezcla de estilos que es su sello.

Pero la música fue un camino para seguir una vez que debió descartar una carrera futbolística, luego de que una lesión lo dejara fuera, cuando formaba parte de las divisiones inferiores de Boca Juniors. "En un brazo tenía la pelota y en otro la guitarra", contó sobre sus inicios. Sin embargo, entre sus satisfacciones está el que "la música me ha llevado a cantarle el himno a Maradona en su partido homenaje".

Tiempo después, luego de superar problemas de salud intestinal que lo dejaron hospitalizado y en coma, cuenta que “la familia es lo más importante. Me di cuenta de cuánta gente hay alrededor de uno, tantas manos que tiran buena onda. Por eso el disco se llama 'Tu mano'", cuenta sobre el trabajo que lanzó tras esa experiencia.

Incluso, luego de estar enfermo recibió el apoyo de nada menos que Juan Gabriel, quien "en ese momento duro, cuando decidí no trabajar, sonó el teléfono y me dijo 'ven a cantar'. Y de repente estaba en Cancún con su estudio y él dirigiéndome. 'Vos tenés que cantar porque para eso viniste al mundo' me dijo", recordó.

Hoy, contó, en su playlist suenan desde “lo que estoy editando” hasta cantantes actuales como Ed Sheeran y John Mayer, además de tangos. "Hay una mezcla importante", dijo. De los chilenos, se declara fan de Illapu. "Me emociona mucho escucharlos", confesó.

Y ahora que está recorriendo varias ciudades del Cono Sur, cuenta que "me gusta mucho irme de gira porque me gusta mucho volver, estar en mi casa, mis sillones, mi pasto, que salga un partido de fútbol o de tenis. Ahí se arma la verdadera red social: mis papás, mis perros, mi novia".

Aunque volver a su hogar es volver a una Argentina "golpeada, dolida y triste", según la describe, pero donde "no nos queda otra que resistir" y que "soñar en que va a llegar ese día donde todo cambia". Pero, dice, ante las complejidades políticas y económicas, "el refugio para el alma de un pueblo es la música".