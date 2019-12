Luciana Aymar reveló el difícil camino que tuvo que recorrer para quedar embarazada

Hace algunas semanas, Fernando González y Luciana Aymar revelaron en sus redes sociales que están esperando a su primer hijo.

En ese entonces, la argentina expresó: "Muy Felices de confirmar y compartir esta hermosa noticia. Estamos en la dulce espera. La ansiedad y miedos de los primeros meses fueron eternos. Hoy transitando mi cuarto mes de embarazo quiero contarlo con mucha alegría".

Ahora, en conversación con la revista trasandina ¡Hola!, Aymar entregó nuevos detalles de su embarazo, asegurando que fue muy difícil para ella quedar embarazada debido a su edad y estado físico.

"Tener un hijo fue algo bastante hablado desde que nos conocimos con Fer. Pero cuando decidimos empezar a buscar, costó más de lo que habíamos pensado. Fue una locura. No tengo problema en decir que me resultó difícil quedar embarazada, aunque hay otras cosas que me las voy a guardar", aseguró.

"Me dijeron que los deportistas de alto rendimiento tienen más desgaste que otras personas y que por eso era probable que me costara quedar embarazada", detalló.

En esa línea, sostuvo que durante todo este camino ha sido muy importante el apoyo del extenista chileno. "(Fernando) me acompañó y me contuvo muchísimo. Pasé por muchos momentos de tristeza. Para la mujer es muy duro porque es quien pone el cuerpo. Por más que tengas la contención de tu pareja y de tu familia, es una la que atraviesa esa situación. Y en el medio te angustiás porque no se da", dijo.