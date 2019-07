Lucas Balmaceda presenta monólogo de una mujer trans: 'No son temas actuales, siempre han estado'

El 1 de agosto se estrena en Matucana 100 "Kassandra", obra en formato unipersonal que trae de regreso a las tablas a Lucas Balmaceda, en su último trabajo en el país antes de radicarse por cuatro años en Estados Unidos. El actor estuvo invitado en Ciudadano ADN, donde contó más sobre sus planes.

Dicho unipersonal ("ya no está de moda la palabra monólogo", cuenta) escrito por el uruguayo Sergio Blanco y bajo la dirección de Soledad Gaspar, se basa en una mujer trans interpretada por Balmaceda, vinculada con el mito de la princesa de Troya. "Ella habla de su propia identidad de género como una cosa muy natural, que su familia lo aceptó mucho, hace dos mil años. Y es una forma de decir que estos no son temas actuales, que siempre han estado. Siempre he creído que la historia se va repitiendo", cuenta el actor.

Balmaceda contó que también está interpretando a una joven trans en la webserie "Nuevo en casa". "Es divertido cómo las cosas van de la mano”, dice. Y con respecto a la interpretación de este tipo de personajes, explica, "trato de naturalizarlo lo más posible y no hacer un arquetipo femenino, sino intentar sentirse como mujer. Es algo mucho más ambiguo y abstracto que decir 'muevo la mano así, hablo de cierta forma'. Es algo más interno que externo".

Y sobre el desafío de estar en solitario en un escenario, aseguró que es "una cosa muy compleja. Mirar las caras, hablar directamente con el público, confiar que uno está manteniendo la atención, requiere un trabajo interno de concentración".

El actor, conocido por series como "Los 80" y "Narcos", fue elegido entre dos mil candidatos para estudiar un Magíster en Actuación en la prestigiosa Juilliard School, en Nueva York, ciudad a la que partirá tras terminar este montaje. "Apunté bien alto, audicioné para Juilliard y Yale, las más prestigiosas. Estoy agradecido de ser aceptado", contó. "Juilliard es la raja", dice con entusiasmo.

Ahora podrá estar más cerca de su hermano Pedro Pascal, quien triunfa en Estados Unidos tras su participación en "Game of Thrones", y de su hermana Javiera, alta ejecutiva de Amazon radicada en Miami. "Son profesionales impecables, lo que han logrado es fruto de su trabajo y esfuerzo. Yo también tengo esa personalidad: sentí que estaba muy estancado y la única forma de crecer era estar en un conservatorio como Juilliard", reveló.

El magíster que cursará tiene una duración de 4 años. "Voy a salir con 31 años, me emociona lo maduro que voy a estar", aseguró. Y aunque estar alejado de Chile tendrá sus costos relacionados a "el amor que siento por mi familia, por mi pareja, por todo lo que tengo acá", dice que "me apoyaron mucho en todo este proceso. El amor requiere dejar libertad".

Además, percibe que la industria del cine y del teatro en Chile "está creciendo un montón, por eso encuentro que es más riesgoso irse, pero las decisiones importantes siempre se tienen que tomar con riesgo". Al aceptar irse a Nueva York, tuvo que abandonar en Chile a un personaje en la teleserie "Amor a la Catalán" (fue reemplazado por Francisco Dañobeitía) y algunas obras de teatro, para ser "nadie, un estudiante más. Estoy nervioso", dice Lucas, que consigna entre sus actores favoritos a Catalina Saavedra, Paulina Urrutia, Pablo Schwarz, Glenn Close, Laurie Metcalf y Christian Bale.

Pero su afán, según cuenta, es "alejarse de la idea contemporánea del actor como rostro. Quiero distanciarme del Lucas y ver al actor".