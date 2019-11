Louis Tomlinson agendó su debut en solitario en Chile

Louis Tomlinson anunció este martes que Chile se suma a su gira mundial del próximo año, donde presentará su álbum debut, Walls.

El exintegrante de One Direction se presentará en Santiago por primera vez en solitario con su World Tour 2020, el próximo 18 de mayo en el Movistar Arena.

Para aquellos fanáticos y fanáticas que quieran ver al intéprete de "Two of Us" en vivo, podrán adquirir sus preventas desde las 11:00 horas del martes 17 de diciembre hasta el jueves 19, o hasta agotar stock.

La venta general, en tanto, comienza el jueves 19 de diciembre a las 11:01 horas a través de www.puntoticket.com y en puntos de venta habilitados.