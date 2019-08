Los Reyes del Parque conmemoró un año de vida con competencia que juntó a lo mejor del freestyle

Con "Un Torneo de Película" en el Teatro Coliseo, conmemoraron un año de vida Los Reyes del Parque, donde juntaron a los 16 mejores freestylers que se midieron en el escenario con sus mejores rimas.

ADN conversó con algunos de los raperos que podemos ver enfrentándose en competencias como la DEM Battles o la FMS Chile y pronto, la internacional. Fusok, quien lanzó su videoclip en Youtube llegando al millón de visitas, agradeció el apoyo de los que lo siguen e indicó que lo que más le llena es la música. Además, añadió que el apodo del "Rey del Morbo" no le gusta y no se siente orgulloso por haberse ganado ese nombre. Caso similar es el que relata Raider, quien es conocido por siempre llevar la fuerza del barrio en cada una de sus batallas; él, al igual que Fusok, indicó que lo que más le mueve es la música, el rap, las letras, no tanto las batallas.

Pudimos hablar también con Teorema, quien indicó sentirse cómodo con el actual formato FMS y en las demás competencias en las que compite, frente al desafío de representar a Chile en la Red Bull, el Cañetino indicó que "ya me estoy escribiendo rimas (jajajaja), no mentira, estoy entrenando todos los días para poder representar bien a mi país y dar todo lo que tengo"; además, indicó que en la FMS Internacional, sus mayores rivales pueden ser Chuty y Aczino, con quien lo hemos visto batallar en diferentes escenarios alrededor del mundo.

Otro que también conversó con nosotros es El Menor, quien indicó haberse sentido cómodo con el formato FMS y animó a los demás a dejar los miedos afuera y si en verdad les apasiona el freestyle, se animen y lo hagan.

Pepe Grillo tomó una postura más crítica a la masificación del freestyle, indicando que tiene su parte positiva y negativa, valoró que los raperos puedan hacerse más conocidos e incluso vivir del freestyle, pero indicó que "no es la idea que los nuevos públicos no sepan quienes son Snoop Dogg o Eminem".

Para terminar, Cayu, parte de la organización de DEM Battles, indicó que se siente orgulloso por ver cómo ha crecido el movimiento, que la cultura le ha dado a conocer los mejores momentos y ha presenciado batallas sin igual, una de las que más destacó fue la de Teorema contra Droser, en la primera jornada de la FMS Chile, batalla muy comentada por varios raperos y youtubers acusando la sobreadrenalina de Droser.

Para terminar, Cayu indicó que se vienen nuevas cosas para la DEM, todo esto por los cambios de espacios que lo obligaron a llevar la competencia a diferentes parques de la región Metropolitana.

KMC y Cromantis se refirieron a cómo el movimiento ha estado cada vez más de su lado, del difícil camino que han tenido que recorrer pero de las grandes satisfacciones que les ha traído el hacer freestyle. Sobre las constantes rimas machistas que han recibido es varias batallas, las freestylers indicaron que "el machismo fue casi necesario, porque así pudimos derrotarlo, hay batallas que hemos ganado que han llegado a ser emblemáticas, porque a pesar de que nos tiran cosas machistas, nosotros les hemos respondido con razón y el público nos encuentra la razón", señalaron.

Al finalizar el evento, Rodamiento se impuso ante Pepe Grillo y se llevó un millón de pesos y un viaje a Brasil.