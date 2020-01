Los Power Peralta estrenan tema 'Pa' la cámara': 'Estamos creando nuestra propia banda sonora'

Estrenando nuevo tema, "Pa’ la cámara" y preparándose para formar parte de Lollapalooza 2020 están Raúl y Gabriel Peralta, más conocidos como los Power Peralta.

En entrevista con Ciudadano ADN, contaron sus novedades más importantes: mientras Raúl será papá en junio, Gabriel acaba de contraer matrimonio. "Uno por la carrera posterga muchas cosas, y ahora es muy lindo poder convivir los dos mundos", expresó Gabriel. Raúl, en tanto, contó que "al ver la eco, yo lo vi niño, porque saltaba de un lado para otro".

Pero en lo artístico, el principal interés del dúo es su participación en Lollapalooza, evento que "marcará un antes y un después en la propuesta que estamos desarrollando".

Su nueva canción, en tanto, está inspirada en "el fenómeno de instagram, de chicas que se graban bailando para historias y nos taguean. A ti te gusta que te vean, si no no lo subes", explicaron, según la frase central del tema. Además, invitaron al challenge en el que sus seguidores bailan el tema en redes como Instagram o Tik Tok. "El challenge lo tiene que generar la gente, lo tienen que sentir como propio para que explote", explicaron. "Nuestra canción explotó desde la gente antes que nosotros dijéramos nada. Ya es una bola de nieve en redes sociales".

Los bailarines contaron que, antes de dedicarse al baile, "siempre fuimos muy futboleros, en colegio de hombres, y cuando vivíamos en Alemania. Entrar a la cancha es muy parecido a cuando nosotros entramos a un show".

En lo estrictamente musical, se declararon fans del hip hop de los 90 y el R&B del 2000, aunque "siempre estamos agarrando las tendencias, los nuevos sonidos que vienen", sumando entre sus influencias a J Balvin, Bad Bunny y Ozuna. A ese marco, sumaron que "nuestros padres nos mostraban a Frank Sinatra, Gene Kelly, Baryshnikov. Vimos Mary Poppins quinientas veces".

Ahora que están trascendiendo el baile para crear música, se sienten en una nueva etapa de su carrera. "Fue plantearse un nuevo desafío creativo", confesaron. "Es crear la banda sonora de los Power Peralta"

Hoy se enfrentan a esa nueva etapa en medio de una compleja situación en Chile. Según aseguraron, estuvieron desde el inicio participando de las marchas", aportando con lo que saben hacer: bailar. "La gente también quiere seguir viviendo, sintiendo y buscando una luz dentro de todo lo que está pasando. Queremos ser eso".

Un estallido que, comprenden por experiencia propia, surge por las profundas injusticias del sistema económico imperante. "Muchas veces nos dijeron que no nos dedicáramos al baile porque no íbamos a tener qué comer", recordaron. "Por un lado parecemos un país gigante, pero por otro lado hay gente que efectivamente no tiene qué comer. La explosión que hubo era algo que tenía que pasar".