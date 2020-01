'Los nuevos húsares', civiles usan seudónimos de héroes patrios para luchar: habla autor del libro

Lanzado en abril de 2019, "Los nuevos húsares" es una novela sobre un grupo de civiles que toman seudónimos de antiguos héroes de la patria, como O’Higgins, Carrera y otros, para manifestar su descontento en un Chile cansado por los constantes abusos de la clase política, generando el caos para detonar el despertar del pueblo. Ciudadano ADN conversó con su autor, Nicolás Vial.

Una historia que tiene un curioso vínculo con lo que ocurrió en Chile a partir del 18 de octubre. "Esto está escrito, y está escrito porque lo escribí yo", contó Vial, que recordó que en ese momento pensó "ojalá no lleguen al extremo de los húsares, porque son bien extremos".

La inspiración para su historia es muy cercana. "Básicamente es vivir en Chile. Mi mamá, de 72 años ya no recibe jubilación porque ya se le acabó su fondo, y vive gracias a la de mi papá que murió. Yo estudié con CAE". Por eso, espera que su libro contribuya a "empujar a la gente a que salga a movilizarse".

En la historia, Chile es gobernado por Sebastián Domínguez Correa, un presidente “de derecha, que tiene sus empresas y está un poco complicado con eso” y es derrocado por los húsares. Ahí viene el turno de "Pablo Longoura, que es mucho más extremo".

Según contó en la entrevista, Nicolás pasó el Año Nuevo en la Plaza de la Dignidad, que "fue sacar el barrio a la calle. Esa es la revolución que plantea el libro: conozcámonos todos".

El autor firmó su libro como Nohuan, una chilenización de "No one", porque "es la vida del autor que saca su primer libro: ir a las editoriales, mostrar su obra y recibir puro ninguneo. Las recorrí todas con el libro impreso. Me decían que les gustaba la historia, pero habían cosas que sí y cosas que no". Finalmente, lanzó su novela con una editorial española, con la que vendió las 1.000 copias impresas y ha tenido un importante número de descargas en Amazon.

Ahora promete la versión en cómic del libro, que espera lanzar en la próxima versión de Festigame. De hecho, Nicolás se perfeccionó en Nueva Zelanda en guión de videojuegos, que "fue una aventura. Al igual que en una película, son diálogos".

"No es porque la haya escrito yo, pero es una historia bien entretenida", aseguró Nicolás, agregando que "se ve un libro grueso, pero se lee rápido", y "me encantaría" que tuviera una versión audiovisual.