Los memes que dejó la no-venida de Maroon 5

Tras la confirmación de un diario, muchos fans se esperanzaron con la venida de Maroon 5, cosa que finalmente no se materializó en el anuncio que dio durante esta jornada la alcaldesa Virginia Reginato.

Finalmente Ana Gabriel, Ozuna y Pablo Alborán fueron los confirmados, dejando desconsolados a los fanáticos del grupo de Adam Levine.

Acá, parte de sus reacciones:

Mi cara al no ver la confirmación de Maroon 5 a #Vina2020 #viña2020 pic.twitter.com/ZWwGzGWddw

No viene nah @maroon5 pic.twitter.com/lA1EzIud9q

dijieron que maroon 5 no está confirmado pero que tampoco está descartado, pucha no me quiero ilusionar pero-