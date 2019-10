Los memes que dejó el line-up de Lollapalooza Chile 2020

Sorpresa para los que ya tenían su ticket y emoción de quienes todavía no. De todo hubo en las redes sociales tras el line-up de Lollapalooza Chile 2019.

Buena parte delos artistas que encabezan el cartel fueron parte también de los principales temas comentados en Twitter, lugar donde muchos se congregaron a comentar el cartel.

Acá, varias de sus reacciones:

Cuando conoces al 10% del cartel de #LollaCL pic.twitter.com/2lWkyFh8NT — 🏳️‍🌈 Ian Salgado 🇨🇱 (@iansalgadov) October 10, 2019

Cuando no conocés a la mitad de los que tocan en el Lollapalooza pic.twitter.com/tEdH188Fp4 — Maia Debowicz 💚💪 (@Maia_Debowicz) October 10, 2019

Hola hola hola hola, qué tal, cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol.

¿Que les pareció el line up del Lolla? ¿Travis Scott? Ese juega bien eh, una máquina. Como le va Raúl pic.twitter.com/MsibgQhLKs — Candela (@_candelaicardi) October 10, 2019

usando la ley de atracción para que pongan a lana kali uchis y vampire weekend el mismo día en el mismo escenario pic.twitter.com/vFNmwiXWHH — ariel or something (@VideoGamesC6) October 10, 2019

ustedes me estan diciendo que voy a ver a lana del rey , gwen stefani y charli xcx en un mismo festival??? pic.twitter.com/UdicRGJDsG — ☠️ (@julytwits) October 10, 2019

Yo cuando Gwen Stefani toque "Ex-Girlfriend" y recuerde a mi ex tóxica / Yo cuando toque "Cool" y piense que todos cometemos errores. pic.twitter.com/vivEs5jGSD — Nicolás (@NicolasBlinders) October 10, 2019

acá escuchando a the strokes mientras lloro pic.twitter.com/Vj1nkF40cW — lampone me agacho y me la ponen (@modoradfem) October 10, 2019

The strokes y lana: vienen al lolla

Me, a provincian girl que no tiene ni tendrá plata para ir: pic.twitter.com/foynVLQB9X — scumbag (don't you k (@ArcticBatphone) October 10, 2019

Só queria ir no Lolla para ver a Hayley Kiyoko pic.twitter.com/YLGl2sRXbS — ℓena (@bapIanet) October 10, 2019

Voy a ver a Lana del Rey eso es seguro y por favor necesito que me pongan el mismo día a Cage The Elephant, Vampire Weekend y The Strokes pic.twitter.com/eccUTKMMu8 — τɑτʏ (@bartlebyn) October 10, 2019