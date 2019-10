Los mejores cinco videos del año de FailArmy

Todos aquellos que disfrutan los videos de caídas, bromas y fails conocen el canal de YouTube FailArmy, el cual se dedica a entregarnos este tipo de contenido mes a mes.

Por lo mismo, en ADN.cl quisimos hacer un compilado con los cinco mejores videos de este 2019 (so far) publicados en el canal.

Recordemos que FailArmy es un canal dedicado a los fails y bromas, donde su contenido se basa principalmente en errores, caídas y momentos vergonzosos que suelen salir mal.

Estos videos son subidos cada martes o viernes al canal y suelen ser facilitados por los propios suscriptores e inclusos los propios autores de los videos que los envían a FailArmy.com.

Además, publican su contenido de acorde a sus secciones: Fails of the Week; Best epic fails Compilations; Best fails of the Month; Ultimate fails Compilation y Best Pranks.

Revisa los cinco mejores del año aquí:

