Esta fue la música que sonó en esta nueva edición de MundoVivo que contó con la participación de Los Fi.

Programación musical:

1.- Kohma – Tuuletar

2.- Bent El Hannena – Yallah Bye!

3.- Siete Modos De Guisar La Berenjena – Viridian

4.- La ley de las 3R – Los Fi

5.- Chatarra Electrónica – Los Fi

6.- Chlop od Rudek – Tegie Chlopy

7.- Ruf – Sver

8.- Lucky To Be Here – Rumba De Bodas

9.- Brat A Sestra – Romanika

10.- Etnias.- Rodrigo – Covacevich y Amapiola

11.- El Leopardo – El Leopardo