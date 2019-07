Lorenza Izzo y su rol en Once Upon a Time in Hollywood: Soy la desencadenante de muchas cosas

Esta semana se llevó a cabo la premiere de Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, en Los Ángeles, California.

Durante la Alfombra Roja del magno evento, quien llamó la atención fue la actriz nacional Lorenza Izzo, hija de Rosita Parsons, quien interpreta a Francesa Capucci en la cinta.

En conversación con revista Paula, la joven contó un poco sobre su rol en la película del aclamado director de cine, revelando que aunque aparece muy pocos minutos, su papel es muy importante.

"Son estos personajes típicos que crea Tarantino, que están en la pantalla dos minutos y, sin embargo, te acuerdas de ellos por siempre (…) Mi personaje es parte del desenlace y de la sorpresa, soy una de las desencadenantes de muchas cosas que pasan en la película", detalló.

Además, la también modelo confesó que con esta película ha cumplido tres grandes sueños: actuar con Leo DiCaprio y Brad Pitt, y ser dirigida por Quentin Tarantino.

Sobre sus compañeros de elenco, Lorenza señaló que "a Leo lo conocía de antes porque es amigo de mi tía, la Carolina, entonces no era tan nervioso saludarlo, claro que eso lo puedo decir ahora calmada, pero en realidad al final del día me preguntaba 'estoy grabando una película y hago escenas con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, esto es broma, ¿verdad?, esto no está pasando'".

Recordemos que Había una vez en Hollywood llega a los cines nacionales el próximo 22 de agosto.