Lorenza Izzo dedicó tierno mensaje a su pareja: 'Todavía no sé cómo tuve tanta suerte'

Desde que confirmó su relación con la escritora y directora audiovisual Sophie Tabet, la actriz Lorenza Izzo ha utilizado sus redes sociales para compartir románticas postales con su pareja.

El romance, que habría iniciado a comienzos de 2019, parece tener muy contenta a la intérprete nacional.

Es más, con motivo del cumpleaños de su novia, la "esposa" de Brad Pitt en Once Upon A Time In Hollywood dedicó un tierno mensaje a Sophie, el cual está acompañado de románticas postales.

"Todavía no sé cómo tuve tanta suerte. Sé que me has hecho una magia. Es un honor vivir esta locura llamada vida contigo. Feliz cumpleaños mi puntito, gnocchi, champi, Bebe, Rino, Garby, corazón de colibrí @sophhreshh. Te quiero mucho, mi corazón está más grande y lleno gracias a ti", escribió.

La publicación recibió cientos de comentarios, entre ellos los de su amiga Lily Collins, Javiera Acevedo, Leonor Valera y Fernanda Urrejola.