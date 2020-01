Lorenza Izzo compartió romántica imagen con su pareja

Hace un año y medio, Lorenza Izzo anunciaba el fin de su matrimonio con el director y productor de cine Eli Roth. Luego, estuvo concentrada en su participación en "Once Upon a Time… in Hollywood", película de Quentin Tarantino, lo que supuso un gran salto en su carrera.

Pero la actriz y modelo no sólo está feliz por este buen pasar. En las redes sociales es posible ver que la hija de Rosita Parsons vive una nueva historia de amor, esta vez junto a la escritora y directora Sophie Tabet.

Izzo compartió una tierna imagen junto a su pareja en sus stories de Instagram.



Foto: Instagram @lorenzaizzo