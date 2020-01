Lorene Prieto reveló complejo episodio de violencia intrafamiliar: 'Es muy terrible'

Lorene Prieto reveló en Podemos Hablar que vivió un duro episodio de violencia intrafamiliar cuando era una niña.

En conversación con Julián Elfenbein, la actriz reveló que "la violencia que yo viví, en mi casa, fue violencia psicológica pura. No fue con intención. Yo tengo una mamá bipolar, y cuando estaba en sus 'arranques' podía ser muy violenta. No es que nos pegara, nunca me pegó, pero lo que ella podía decir era terriblemente violento. Y las cosas que ocurrían con mi padre, ya más adelante, también eran muy violentas. Eso fue algo que ella no eligió, pero lo tuvimos que vivir igual con mi hermana".

En esa línea, señaló que "eso es algo muy tremendo para un niño. Es un muy terrible vivir en un ambiente de poca protección, donde tú no puedes ser niño. Donde tú estás viendo esta situación y dices 'esto no puede ser normal', y además está esta cosa que tú no puedes decir que hay una enfermedad mental en la familia, porque sé lo que sufre una familia cuando tiene un pariente con una enfermedad mental".

"Lo sufres solo, con la esperanza de que se va a recuperar", reflexionó.

Sin embargo, el momento más duro de todos lo vivió cuando su madre intentó quitarse la vida. "Yo viví un episodio de suicidio de mi mamá, yo tenía 11 años. Y si yo no llamo, y si yo no la salvo, mi mamá estaría muerta. Entonces eso es una violencia tan grande, no es culpa de mi madre, no es culpa de nadie, pero son cosas muy violentas para un niño", relató.

Finalmente, explicó que enfrentar estas complicaciones le permitieron "sobrevivir a cualquier cosa y te prometes que va a sobrevivir siempre, porque si tú no sobrevives, el otro tampoco".