Lorena Capetillo reveló en programa de CHV un duro episodio de abuso hace algunos años

Este viernres CHV emitió un nuevo capítulo del programa "Podemos Hablar", especio donde estuvieron invitados la actriz Lorena Capetillo; el periodista Mauricio Jürgensen; el exchico reality Felix Soumastre; la modelo argentina Andrea Dellacasa; el exjugador de fútbol Marcelo Zunino y la exchica Mekano Ruth Gamarra.

En la instancia, la actriz y locura de Radio FM Dos, Lorena Capetillo, reveló un duro episodio de abuso que sufrió hace algunos años: "me cuesta, no sé si quisiera abrirlo, pero sí fue en una instancia… últimamente con todas las cosas que han sucedido, están las chicas de LasTesis, que han hecho este baile. Ha sido un mantra sanador aún más para mí en la revisión de la situación. Se los agradezco, no tienen ni idea", partió comentando.

"No fue mi culpa, lo tuve que trabajar hasta el momento de decir 'sí', pero durante muchos años cargué con el 'yo la embarré', porque yo me expuse, no me fijé, porque me pusieron algo en el copete", agregó la actriz.

En la misma línea, se mantuvo aseverando que: "si bien yo le enseño a mis hijos el autocuidado, porque me parece que hay lugares donde no te puedes exponer, pero en mi caso me sentí súper culpable de haber bebido, de que me pusieron algo. Lo tuve que trabajar ene porque me afectaba en las relaciones".

Con el paso del tiempo, el sujeto en cuestión la buscó paro ofrecerle disculpas, según las propias palabras de Capetillo: "esa persona me mandó un mensaje por Facebook, anónimo: 'Me acuerdo perfectamente lo que pasó, te quiero pedir perdón. Soy tal persona, no he podido nunca avanzar en mi vida, sé que lo que hice estuvo mal. Te pido perdón'", dijo.

Al finalizar, reconoció que no podría reconocer a la persona con la que vivió dicho acto de abuso: "han pasado hartos años, muchos, y soy creyente, creo profundamente en el amor, que restaura todo. También están las ganas mías de vivir por sobre todas las cosas que yo haya vivido. Me lo lloré todo, no tengo miedo y no saldría con miedo a la calle", cerró.