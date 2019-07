'Lo importante es que uno se sienta contenta': Tonka Tomicic sorprendió con nuevo look

"Casi me da un infarto", "eres estupenda", "traigan los lentes para ver el eclipse", fueron los comentarios escuchados por los compañeros de trabajo de Tonka Tomicic , que desde el set de Bienvenidos de Canal 13 se impactaron con el cambio de la animadora.

La comunicadora se tiñó completamente el pelo color platinado y cortando su cabello aún más. "No importa la talla, no importa el color de pelo, hasta donde tengas tu pelo, da lo mismo. Lo importante es que uno se sienta contenta y que no existe un parámetro para trabajar así", comentó Tonka.

Tonka reveló que tenía pensado este cambio hace mucho tiempo, "además el pelo crece, te lo pones de otro color y da lo mismo", expresó.

Los usuarios de Twitter tuvieron opiniones divididas acerca del cambio, algunos comparando que la nueva tintura hace parecer a la animadora a Justin Bieber o a Sue Sylvester de Glee.