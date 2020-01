¿Lo hicieron de nuevo?: Tuiteros aseguran que 'Los Simpson' predijeron la llegada del coronavirus

Muchos usuarios en redes sociales, sobre todo de Twitter, aseguran que Los Simpson predijeron la llegada del coronavirus, el cual ha provocado más de 20 muertes.

Esta supuesta vista al futuro por parte de la popular y querida serie se remonta al episodio 21 de la cuarta temporada, la cual se estrenó en 1993, que se titula "Marge in Chains".

Este clásico de Los Simpson trata de que un virus llega a Springfield en una encomienda proveniente desde Asia, el cual se apodera de los habitantes de la ciudad, contagiándolos.

Si bien en la serie el virus tiene su origen en Japón, no impidió que los usuarios de redes sociales asociaran el coronavirus con una nueva profesía.

The Simpsons, yet again freaking the shit out of me. #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/gE88mhiand

Not quite accurate but did the Simpsons once again predict that there was gonna be a deadly virus outbreak? #coronavirus pic.twitter.com/sc7KDbjAqH