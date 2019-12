'Lloré mucho': Daniela Aranguiz sacó aplausos con conmovedora historia de su infancia

La exchica Mekano y esposa del futbolista Jorge Valdivia, Daniela Aranguiz, compartió un conmovedor relato de su infancia en su cuenta de Instagram, con el que sacó aplausos entre sus seguidores.

"Cuando tenía 12 años era una niña muy feliz que venía de una familia de esfuerzo y trabajo, no me puedo quejar porque gracias a Dios nunca me faltó un plato de comida, en mi casa solo teníamos 2 dormitorios en uno dormían mis 2 hermano y en el otro mi mamá y yo, y mi único sueño era tener mi pieza sola", comenzó escribiendo.

"Me daba pena pedirle a mi mamá, porque yo sabía los esfuerzos que hacía para llegar a fin de mes y decidí trabajar, entonces con unas amigas nos pusimos de acuerdo para ir a Cacao a modelar, y ese día me llaman y me dicen que no entraba en el auto, así que no podía ir", contó.

"Lloré mucho, y mi mamá cuando llego de su trabajo, me mira y me dice 'yo te llevo', y fuimos en micro. Nos demoramos 2 horas, y cuando llegué, ya se había terminado todo", confesó.

Para luego agregar: "pero estaba el dueño en la entrada, me miró y me dijo 'tú eres lo que yo estoy buscando', y mis ojos se llenaron de felicidad. Me escogió para ser imagen de su ropa. Y ahí fue la primera vez que supe que llegaría donde yo quería llegar. Siempre luchen por sus sueños", finalizó.