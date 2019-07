Lizbeth Rodríguez de Badabun le pidió disculpas públicas a Luisito Comunica por revelar infidelidad

Este martes, Luisito Comunica se convirtió en tendencia a nivel internacional, luego de que Exponiendo Infieles dejara en evidencia el supuesto engaño del youtuber a la "Chule", su novia.

Ante la situación surgieron miles de memes y comentarios en contra del mexicano, donde muchos de sus seguidores aseguraron que estaban decepcionados y, que después de todo, "terminó siendo uno más del montón".

Además, criticaban a Ryan Hoffman, a quien le revisaron el celular, por "vender" a su amigo por 500 pesos, pues ésta era la cantidad de dinero que se le dio por haber dejado revisar su móvil.

Tras la controversia, Lizbeth Rodríguez, conductora del webshow, publicó un nuevo video en YouTube en el que le pidió disculpas públicas a Luis y a todos los afectados por la polémica. En la publicación, la integrante de Badabun expresó sentirse demasiado apenada por lo ocurrido, ya que su intención no era perjudicar a terceras personas.

"La intención jamás ha sido exponer o evidenciar de ninguna manera a terceros o afectar la imagen pública de ningún youtuber, lamentablemente en este episodio las cosas se me salieron de las manos, el celular de Ryan estaba lleno de conversaciones muuuy privadas que implicaban a ciertos youtubers famosos", aseguró.

Asimismo, Rodríguez señaló que no revisó el material antes de que se subiera a YouTube y que por esa razón se filtró información privada. "En esta ocasión fallé, hice algo que jamás me había permitido hacer, estuve pasando por un proceso muy interesante laboral por lo que tuve muchísimos viajes, estuve saturada de trabajo como no tienen idea y no tuve oportunidad de revisar el material que se editó antes de que saliera el video, siempre siempre reviso cualquier video (...) Por lo que quiero ofrecer una disculpa pública a Luisito Comunica y a todos los afectados por exponer parte de su vida privada", dijo.