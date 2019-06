Lisandra Silva se llenó de críticas al revelar que le pagaron para ser parte de la marcha LGBTIQ+

El sábado recién pasado, se realizó la marcha por el orgullo LGBTIQ+ en varias ciudades del país con gran convocatoria. Sin embargo, en Santiago, hubo varias situaciones que molestaron a aquellos que son parte de esta causa: la presencia de rostros faránduleros como Ariel Levy y Lisandra Silva.

El primero fue acusado de querer figurar en la marcha, llenándose de críticas al ser uno de los defensores públicos de Nicolás López, quien fue denunciado por varios casos de abusos sexuales.

La cubana, en tanto, fue criticada en Instagram por sus motivaciones para ser parte del evento que reunió a más de 150 mil personas de la comunidad LGBTIQ+.

Todo comenzó cuando una usuaria le preguntó a la exchica reality si "¿Absolut (marca de tragos) te paga por subirte a su 'carrito'? ¿O es por la buena onda?".

Lisandra no dudó en responder y señaló: "A veces somos tan, pero tan afortunados de que nos paguen por lo que nos gusta hacer. No te sientas mal. Regocíjate".

Posteriormente, la desconocida volvió a reaccionar ante la respuesta de Silva, explicándole que consideraba "por lo bajo, un poco oportunista de tu parte y Ariel Levy aparecer en marchas así figurando y aún más, mencionando una marca específica". "Ojalá te dieras el tiempo de leer cómo se sienten los verdaderos gestores de esta lucha, que claramente no eres tú", agregó.

Lisandra no quedó indiferente a este comentario y, por lo mismo, volvió a redactar una respuesta. "Si fui con una marca Absolut chile en caravana eso no disminuye el amor y la devoción que tengo por la comunidad gay que amo y respeto. Por lo que vivo y por lo que marcho es POR EL AMOR Y EL RESPETO MUTUO. Por favor basta de odio y de críticas, la alegría y el regocijo que sentí ayer es real y nada ni nadie me lo va a quitar", dijo.