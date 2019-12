Lisandra Silva realizará una exclusiva fiesta para revelar el sexo de su bebé

Lisandra Silva pidió ayuda a través de sus Instagram Stories para la realización de su "gender reveal party", un evento en el que dará a conocer el sexo del bebé que está esperando junto a Raúl Peralta.

Aunque la cubana no ha revelado la fecha de la fiesta, comentó que tras cotizar en varios lugares, la agencia RBM Productions será la que estará a cargo de todo.

Posterior a esto, la modelo compartió unas fotografías en su red social, donde se refirió a su 2019 y a lo importante que es el bailarín para ella.

"Pensé en lo más importante que he realizado el 2019. Y sí, muchas cosas se me vinieron a la mente: covers de revistas, programas de televisión, 'Cambia tu imagen', marcas importantes con las que he tenido el honor de trabajar, pero si tengo que ser sincera, lo más importante que he hecho esto año ha sido amarte, apoyarte, vivirte y dejar que tú hicieras lo mismo conmigo", partió escribiendo.

"Se acaba una década donde he tenido un gran crecimiento profesional y me he realizado en el campo artístico y televisivo, pero me faltaba lo más importante, el amor. Y tú me lo regalaste. Gracias por ser lo mejor de mi 2019 y gracias por regalarme una familia. Te amo, vida mía @raulpower. No veo la hora de pasar el 2020 contigo", finalizó.