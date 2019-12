Lisandra Silva compartió una serie de emocionantes registros sobre su embarazo

Tras confirmar la espera de su primer hijo junto a Raúl Peralta con un divertido video, Lisandra Silva compartió una serie de registros de "Baby P" en su cuenta de Instagram.

Esta vez, la cubana compartió un sincero mensaje sobre su embarazo, donde señaló que está "AGRADECIDA porque Dios me ha dado el regalo más grande que es el de ser madre. No existe mayor reto, mayor sacrificio o ningún proyecto de vida que se compare a este. Nunca nadie te podrá explicar lo que se siente hasta experimentarlo"

"Crear una Personita dentro del vientre es lo más asombroso que pueda hacer un ser humano y solo experimentarlo te hará cambiar tu perspectiva completa hacia la vida. DIOS no solo me regaló el mejor hombre @raulpower que podía tener, sino que también me regaló una familia", agregó.

En esa línea, expresó que "exploto de felicidad y me disculpo de antemano por todos los Posts que vienen con la pancita afuera y los mensajes extra largos hablándole de mis experiencias sobre la maternidad".

Más tarde, Lis sorprendió a sus seguidores de la red social con la primera ecografía de su bebé, donde además contó cómo ha sido este proceso para ella y el bailarín.

"Les queremos presentar a #BabyP en una Eco que le hicimos a las 11 semanas y 3 días! Duró 35 minutos y nos hizo un show de media hora de movimientos, saltos y volteretas. Este es un pequeño fragmento que captamos con el celular porque @raulpower estaba tan emocionado que no atinaba a grabar y yo solo me reía a carcajadas porque no podía creer lo que veía mis ojos. No cabe dudas que es un #PowerBaby y la pregunta del millón es … niña o niño ???!!! Que opinan ustedes ?!!!!", escribió.

Más recientemente, la modelo volvió a compartir registros sobre su bebé. Esta vez, revelando cómo fueron sus primeros meses de gestación.

"Mis 4 primeros meses fueron muy duros, tuve todos los síntomas de forma aguda. Los ácidos, el reflujo, las náuseas, los olores y el mareo no me dejaban levantarme de la cama, pero tampoco dormir y cuando dormía tenía sueños horribles. Dormía sentada y nada en el Mundo me hacía estar bien", comenzó contando.

"Nadie te prepara para eso, y por mucho que te lo cuenten o lo leas experimentarlo es otra cosa. Pensé que no lo superaría, pensé que no pasaría jamás. Pero finamente me estoy sintiendo mejor. A todas las mamás que se están sintiendo así, mucha fuerza y valor después del 4to mes todas las nubes se disiparán y comenzarán a ver el Sol! Ojo estaremos sensibles por todo el embarazo (él hambre de despierta, el Humor me cambia a menudo durante el día, y aún los olores son un problema para mi", finalizó.