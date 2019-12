Liberan primer adelanto de 'James Bond: No Time To Die'

"No Time To Die" ("Sin tiempo para morir") es el nombre de la película número 25 de James Bond, que llegará a los cines en abril del próximo año. La película dirigida por Cary Fukunaga ("True Detective") será la última en la que Daniel Craig se vestirá como el Agente 007.

Tras diversas negociaciones, entrevistas y versiones de prensa, el actor británico finalmente confirmó hace unos días en The Late Show que no volverá a interpretar este rol. Sin embargo, Craig se despedirá a lo grande, ya que "No Time No Die" llevará al agente al extremo de sus capacidades.

En la cinta, James Bond se encuentra retirado y descansando en Jamaica. Sin embargo, le encomiendan rescatar a un científico secuestrado, lo que pondrá fin a su receso.

Luego de ganar el Oscar por su interpretación de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody", Rami Malek dará vida al villano que se enfrentará a Bond. "Está jugando a ser dios", es la descripción que el protagonista hace de su rival en el tráiler.

Puedes ver el primer adelanto de "No Time No Die" aquí: