Liam Gallagher sobre el fin de Oasis en 2009: 'De todos modos, tampoco éramos tan buenos'

Liam Gallagher sostuvo en una reciente entrevista con la revista Mojo que Oasis no era una gran banda.

Refiriéndose a la ruptura prematura de la banda en 2009, el músico dijo que su hermano necesitaba un descanso. Sobre la misma, agregó que "de todos modos, tampoco éramos tan buenos".

"Estábamos bien, mejor que muchos de los tipos de mierda, pero no estábamos innovando realmente, no éramos Pink Floyd o los Beatles", argumentó, comentando que "no estábamos haciendo tan buenos álbumes, solo éramos una buena banda".

Sorprendentemente, Gallagher también dice que parte de la música de la banda no envejeció bien.

Sin mencionar "Wonderwall", el mayor éxito de Oasis, el músico señaló: "Siempre me ha encantado 'Live Forever', 'Champagne Supernova', tengo un punto débil para 'Supersonic' porque fue el primero y todavía suena genial. Pero mucha de nuestra música no envejeció bien".

"Para ser honesto, a veces escucho algunas cosas y digo: 'Apaga esa mierda'. El Oasis fue un momento en el tiempo", sentenció.