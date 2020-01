Liam Gallagher dio señales sobre un posible regreso de Oasis

Una vez más se enciende la ilusión de los fanáticos de Oasis. A través de su Twitter y fiel a su estilo, Liam Gallagher dio un particular aviso este miércoles.

"Tengo la intención de retirarme como artista en solitario después del tercer álbum, ya que acabo de recibir una llamada de mi hermano (Noel) rogándome que inicie Oasis nuevamente en 2022. Si crees en la vida después del amor, tú sabes", dijo el músico en su cuenta de Twitter.

Esta no es la única señal que ha dado Liam en la red social. En respuesta a un fanático que visualiza el regreso del grupo para Glastonbury 2020, instancia en la que el festival cumplirá 50 años, Gallagher respondió: "Demasiado pronto. El pequeño (Noel) ha amenazado con tomarse un año libre, lo cual recomiendo encarecidamente. Creo que le dará una buena sacudida a su cabeza y, bingo, estaremos en el año siguiente, ¿no?".

Oasis se separó en 2009 y desde ese día sus seguidores esperan la reunión de los hermanos Gallagher, quienes de vez en cuando intercambian "cariñosos" diálogos a través de los medios.

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x